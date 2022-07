(shareribs.com) Frankfurt / New York 18.07.2022 - Technologiewerte zeigen sich zum Wochenauftakt fester. Die Marktteilnehmer tasten sich vorsichtig voran und steigen unter anderem bei Werten ein, die zuletzt unter Druck lagen. An der Wall Street verbessern sich so Nvidia und Lucid. Der DAX notiert eine knappe Stunde vor dem Feierabend 0,5 Prozent fester bei 12.932 Zählern. Hier geht es unter anderem ...

