GLAXOSMITHKLINE (GSK) hat das gemeinsam mit PFIZER (ursprünglich 32 % der Anteile) betriebene Geschäft mit Consumer Health verselbständigt, es kam heute als HALEON auf den Kurszettel. Die Produkte werden unter Marken wie Centrum, Advil, Robitussin, Aquafresh und Sensodyne verkauft.



Mutterkonzern GSK konzentriert sich künftig auf ein breites Spektrum verschreibungspflichtiger Medikamente und Impfstoffe. Die GSK-Aktie entwickelte sich in den vergangenen Jahren schwächer als die Anteilsscheine der Konkurrenz. Das Management steht weiterhin unter dem Druck aktivistischer Investoren (Elliott und Bluebell Capital).



Börsenneuling HALEON, geleitet von Brian McNamara, kam heute nicht in Fahrt. Gegenüber dem ersten Kurs ging es 2,2 % nach oben, am Ende aber - 4,8 %. Statt wie angepeilt bei 50 Mrd., liegt der Börsenwert in der Größenordnung von 36 Mrd. €. Dennoch: Es handelt sich um den größten europäischen Börsenneuling der letzten Jahre.



Startkurs 330,00 Pence. Tageshoch 337,40 und zum Schluss 314,00 Pence.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



