ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zur Rose vor Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 73 Franken belassen. Mehr als die Hälfte des von ihr erwarteten operativen Jahresverlusts (Ebitda) dürfte die Online-Apotheke im ersten Halbjahr verbuchen, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Augen seien unter anderem auf den Barmittelverbrauch gerichtet. Trotz zuletzt schwacher Kursentwicklung im Vergleich zum schweizerischen Gesamtmarkt bleibe die Aktie ihrer Ansicht nach weniger attraktiv./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 17:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

