Die anfängliche Erholung am US-Aktienmarkt ist am Montag im Tagesverlauf im Sande verlaufen. Gestützt auf positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten startete der Dow Jones zwar fest in die neue Handelswoche, die Gewinne von bis zu 350 Punkten schmolzen aber Stück für Stück ab. Am Ende schloss er rund 0,6 Prozent tiefer bei 31.072,61 Zählern.Der Marktbreite S&P 500 ging rund 0,8 Prozent tiefer mit 3.830,85 Punkten aus dem Handel, während der Technologiewerteindex Nasdaq 100 0,9 Prozent auf 11.877,50 ...

