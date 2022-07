Agiles Betriebsmodell mit Cloud-first-Ansatz ermöglicht engere Abstimmung von IT und Geschäftsbereichen bei weltweit führendem Unternehmen in Gesundheit, Ernährung und Biowissenschaften

HCL Technologies (HCL), ein führendes weltweit tätiges Technologieunternehmen, hat einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet, um die Modernisierung der zentralen IT-Geschäftssysteme von DSM und den Übergang zu einem produktbasierten IT-Betriebsmodell voranzutreiben. HCL wird die digitale Transformation von DSM, einem zweckorientierten, wissenschaftsbasierten Weltmarktführer in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Biowissenschaften, mit einer Cloud-first-Strategie, einer agilen Umsetzung und einer Sicherheits- und Netzwerkpraxis der nächsten Generation vorantreiben. Durch die Schaffung einer durchgängig vernetzten, konzernweiten digitalen Arbeitsumgebung wird HCL die nachhaltigen Produktinnovationen und Wachstumsambitionen von DSM unterstützen.

"Zur Unterstützung der Strategie von DSM und unseres Ziels, die Gesundheit der Menschen und des Planeten zu verbessern, befinden wir uns mitten in einer digitalen Transformation, damit wir unsere Kunden besser unterstützen können", sagte Ipek Ozsuer, Chief Digital Officer von DSM. "Wir wollten uns von einer Multi-Anbieter-Landschaft lösen und mit einem einzigen Integrationspartner zusammenarbeiten, der über das nötige Fachwissen verfügt, um unsere digitalen Ambitionen voranzutreiben. HCL teilt die Werte von DSM, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer digitalen Roadmap zu stellen, und ist damit ein idealer Transformationspartner."

Das Fenix 2.0 Digital Execution Framework von HCL wird Best Practices voranbringen und die Transformation in allen Geschäftsbereichen und Produktlinien von DSM erheblich beschleunigen. Durch den Einsatz von Automatisierung und Analysen der nächsten Generation plant HCL, die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen für etwa 18.000 Endbenutzer an 200 Standorten in über 50 Ländern zu verbessern.

"Wir freuen uns, dass DSM sich für HCL entschieden hat, um die digitale Transformation zu begleiten", sagte Ashish Kumar Gupta, Chief Growth Officer, Europa und Afrika, HCL Technologies. "DSM ist ein Wegbereiter für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln und wird von einem Ziel geleitet, das sehr stark auf die Kultur, die Werte und das Engagement von HCL zur Unterstützung unserer globalen Gemeinschaften abgestimmt ist. Dieser Einsatz ist ein Beleg für unsere Erfolgsgeschichte in der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei der Unterstützung der digitalen Transformation ihres gesamten Unternehmens."

