Novartis: der Pharmariese aus Basel hat große Umbaupläne! >>> BREAKOUT-SETUP mit NOVN <<<

Stellenabbau & Abspaltung von der Generiak-Tochter Sandoz! Achtung Quartalszahlen am Dienstag: Wie reagiert die Novartis-Aktie (NOVN)? Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: NOVN ISIN: CH0012005267

Rückblick:Die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns steigerte sich mit einem knappen Halbjahresplus von 1.5 Prozent. Nach dem Pivot-Hoch Ende Mai gab es einen deutlichen Kursrutsch. Dank der Stabilisierung der letzten Tage sieht es jetzt wieder besser aus.

Chart vom 18.07.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 82.24 CHF





Meine Expertenmeinung zu NOVN:

Meinung: Novartis hat große Umbaupläne, die den Börsianern gefallen könnten. So sollen die Geschäftsbereiche Pharma und Onkologie mittels Umstrukturierungen bis 2024 1 Milliarde USD einsparen. Ein Personalabbau von bis zu zehn Prozent aller Stellen ist angedacht. Zudem steht womöglich die Abspaltung der Generika-Tochter Sandoz an. Positiv ist auch, dass im zweiten Quartal mehrere Medikamente Zulassungen in den USA und in der EU erhalten haben. Analysten erwarten allerdings, dass sich Währungseinflüsse negativ bemerkbar machen und auch ein verlorener Patentstreit in den USA trübt etwas die Aussichten, zumal das Unternehmen seine Ausblicke stets mit dem Zusatz versehen hat, dass man keine Konkurrenz durch Nachahmerpräparate erwarte.

Setup:

Mögliches Setup: Wir setzten das Kaufsignal über der Widerstandslinie der letzten Tagen. Den Stopp Loss haben wir unter der Kerze vom Freitag markiert. Als Kursziel haben wir das Pivot-Hoch vom 25. Mai im Visier. Das Unternehmen aus Basel präsentiert am Dienstag vorbörslich seine Halbjahreszahlen. Wir beobachten, wie die Aktie reagiert und passen unser Setup gegebenenfalls an. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CHF.

Veröffentlichungsdatum: 18.07.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/novartis-der-pharmariese-aus-basel-hat-grosse-umbauplaene/