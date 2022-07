Die führende Plattform für Lieferkettentransparenz in Echtzeit FourKites gibt heute bekannt, dass die neuesten Daten zu den chinesischen Häfen eine Verbesserung des Transportaufkommens erkennen lassen.

Als größte Plattform für Lieferkettentransparenz sammelt und anonymisiert FourKites Daten, um wichtige Trends im weltweiten Transportwesen aufzuzeigen. Durch die Nachverfolgung von täglich mehr als 2,5 Millionen Sendungen auf der Straße, auf der Schiene, auf dem Wasser, in der Luft, als Paket und im Kurierverkehr, die mehr als 200 Länder erreichen, geben diese Zahlen einen präzisen Überblick über die Echtzeitbedingungen und ermöglichen eine bessere Planung und Entscheidungsfindung.

FourKites konnte in den letzten Wochen eine Erholung des Import- und Export-Seefrachtvolumens in den chinesischen Häfen feststellen, da die Lockdowns im Rahmen von COVID-19 nachgelassen haben.

"Das Transportvolumen im Hafen von Shanghai hat seit Mitte Mai zugenommen. Der 14-Tage-Durchschnitt der von FourKites erfassten Seetransporte ist im Vergleich zum 12. März (dem Tag vor Inkrafttreten der Lockdowns) nur noch um 2 gesunken", sagt Philippe Salles, VP Strategic Solutions (Ocean). "Das ist ein Anstieg gegenüber Mitte Mai, als das Versandvolumen im gleichen Zeitraum um bis zu 25 zurückging."

In anderen chinesischen Häfen blieb das Sendungsvolumen hoch, wobei das Volumen im Hafen von Shenzhen um 25 und das Volumen im Hafen von Ningbo-Zhoushan um 35 gegenüber dem 12. März gestiegen ist.

FourKites konnte weiterhin eine starke Erholung des Volumens auf dem Weg von China in die Vereinigten Staaten verzeichnen. Der 14-Tage-Durchschnitt des Sendungsvolumens von China in die Vereinigten Staaten liegt jetzt nur noch 3% unter dem Niveau vom 12. März.

"Zuvor hatte das Sendungsvolumen auf dieser Route Mitte bis Ende April einen Tiefstand von 43 erreicht", sagt Salles. "Die Verzögerungen sind jedoch nach wie vor beträchtlich. Im 14-Tage-Durchschnitt liegt der Prozentsatz der verspäteten Sendungen auf dieser Route bei 37 %, verglichen mit dem Höchststand von 39 von Mitte bis Ende April."

"Die Situation hat sich zwar entspannt, aber wir sind noch lange nicht bei den Versandmengen und Transitzeiten angelangt, die wir vor COVID gesehen haben", so Salles weiter. "In Zukunft werden die Lieferketten wahrscheinlich noch komplexer werden. Einer der Bereiche, den Sie im Auge behalten sollten, sind die Transitzeiten für Seetransporte. Ich erwarte, dass die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (International Maritime Organisation, IMO) im Jahr 2023 neue Emissionsvorschriften verabschiedet, die wahrscheinlich zu einer Reduzierung der Geschwindigkeiten von Schiffen führen werden. Dadurch werden wir mehr Verzögerungen und Unsicherheiten in den globalen Lieferketten erleben."

