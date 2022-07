Hong Kong (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen präsentiert die Faszination seiner Großbild-Mini-LED-QLED-TV-Serie für den smarten vernetzten Lifestyle, seine neueste Display-Technologie und die vollständigen KategorieangeboteTCL, einer der führenden Player der weltweiten TV-Branche und eine führende Marke für Unterhaltungselektronik, ist im September wieder auf der IFA 2022 in Berlin vertreten, der ersten großen physischen Ausgabe der Weltleitmesse für Consumer und Home Electronics seit 2019. TCL präsentiert eine Sammlung von weltweit ersten Exponaten, darunter die neueste Display-Technologie für Großbild-Mini-LED-QLED-TVs mit Live-Demonstrationen und Präsentationen des gesamten Kategorieangebots.Am 1. September veranstaltet TCL eine weltweite Pressekonferenz, gefolgt von einer fünftägigen Ausstellung mit einem großen TCL-Stand auf über 2.500 Quadratmetern."Wir freuen uns, wieder auf der IFA 2022 vertreten zu sein und sind stolz, Teil dieser dynamischen Branche zu sein. Mit unserer neuen Markensignatur 'Inspire Greatness' wird TCL weiterhin Menschen inspirieren, die mit unseren Produkten und Dienstleistungen die größten Momente ihres Lebens entfesseln", erklärte Shaoyong Zhang, CEO von TCL Electronics.Auf dem IFA-Stand von TCL können die Besucher die Ästhetik, überlegene Leistung und Funktionalität der neuesten Displays, Soundbars und intelligenten Wearables sowie eine vollständige Palette von intelligenten Haushaltsgeräten und eine Auswahl neuer TV-Prototypen erleben. Neben den hervorragenden Gelegenheiten, die Technologie hinter den unseren Innovationen direkt mitzuerleben, werden wir bei TCL auch Deep-Learning-KI vorstellen, die eine ganze neue Bildqualität bietet.TCL-Pressekonferenz auf der IFA 2022 Datum: 1. September 2022Zeit: 14:00 UHR (MESZ)Veranstaltungsort: Halle 21B, Messedamm Berlin, Deutschland (Eingang durch den Sommergarten, zwischen Hallen 21 und 22)Livestream: TCL Electronics auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCq6dLK5z7V4ckhBktQKmF1w) Redner:- Frédéric Langin, Vizepräsident Vertrieb und Marketing (TCL Europe)- Marek Maciejewski, Leiter Produktentwicklung (TCL Europe)- Olivier Semenoux, Leiter Produktmarketing und Go-to-Market Director (TCL Europe)Twitter: @TCL_TV_GlobalFacebook: @TCLElectronicsGlobalInstagram: @tclelectronicsYouTube: TCL Electronics (https://www.youtube.com/channel/UCq6dLK5z7V4ckhBktQKmF1w)TCL wird an den folgenden Tagen auf der IFA 2022 ausstellen:Datum: 2. bis 6. September 2022Veranstaltungsort: HALLE 21A, Messedamm Berlin, DeutschlandInformationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859307/image_5005564_30713797.jpgPressekontakt:TCL Global,pr@tcl.comOriginal-Content von: TCL Electronics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160770/5276149