von Stephan Haberer, Euro am Sonntag So mancher Anleger kennt das: Wegen der Sanktionen gegen Putins Krieg in der Ukraine lassen sich Papiere russischer Firmen an westlichen Börsen nicht mehr handeln. Betroffen sind Anleger, die vor Kriegsbeginn oder auch noch kurz danach Aktien beziehungsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...