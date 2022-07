Nach 60 Prozent Kursverlust seit Jahresbeginn 2022 verlieren bei ad pepper media International auch schlechte Zahlen allmählich ihren Schrecken. Freilich hatte CEO Jens Körner die Investoren bereits vor wenigen Wochen auf schwache Q2-Daten sowie ein anhaltend schwieriges Umfeld für den Spezialisten für Performance-Marketing eingestellt. Tatsächlich liegen die jetzt gemeldeten 5,88 Mio. Euro Netto-Erlöse für das ... The post ad pepper media International: Tief genug gerast appeared first on Boersengefluester.

