Der amerikanische Logistiker Werner Enterprises Inc. (ISIN: US9507551086, NYSE: WERN) wird an diesem Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 13 US-Cents je Aktie an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Record date war der 5. Juli 2022. Im Vergleich zum Vorquartal (12 US-Cents) wird die Dividende damit um 8 Prozent erhöht. Damit erhalten die Aktionäre auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,52 US-Dollar. Die derzeitige ...

