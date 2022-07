DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PHARMABRANCHE - Hans-Georg Feldmeier, der Vorsitzende des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI) und Vorstandsvorsitzender von Dermapharm, warnt vor dem Abwandern der Produktion von Massenmedikamenten von Europa nach Asien. "Mein Credo ist: Ein signifikanter Teil von Arzneimitteln muss weiterhin in Europa produziert werden", sagte er im Interview. Dafür sei auch ein Netzwerk von Lieferanten notwendig. Einem großen Teil der Pharmaproduzenten sei es wegen des seit 2009 gültigen Preismoratoriums nicht möglich, die derzeit stark steigenden Kosten an die gesetzlichen Krankenkassen weiterzugeben. "Das ist ein fatales Signal." (Börsen-Zeitung)

ERDGAS - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) teilt die Sorge der Bundesregierung um die Energieversorgung des Landes und will den Bau von Flüssiggas-Terminals nicht mutwillig verzögern. "Wenn Nord Stream 1 nicht mehr ans Netz gehen sollte, muss man sich ernsthafte Gedanken machen, wie wir durch den Winter kommen", sagte Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe. Auch aus diesem Grund werde die Umwelthilfe den Bau der zwei derzeit geplanten schwimmenden LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel nicht mutwillig verzögern. (SZ)

CORONA - Die Bundesregierung diskutiert die Einführung einer 1G-Regel für Großveranstaltungen und plant die Corona-Impfung von 60 Millionen Menschen im Herbst. Das berichtet Bild unter Berufung auf Informationen aus einer Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) und den Chefs der Staatskanzleien der Länder vom vergangenen Donnerstag. Weitere Teilnehmer waren unter anderem Generalmajor Carsten Breuer sowie Virologe Hendrik Streeck. Danach wurde angesichts der kritischen Bewertung der 2G/3G-Regeln durch den Sachverständigenausschuss die Einführung der 1G-Regel für Großveranstaltungen diskutiert. (Bild)

UNTERNEHMENSVERSICHERUNGEN - Die Versicherung von Unternehmen ist ein heißes Thema. Denn die Preise für die Kunden steigen und steigen. Nun kommt die allgemeine Inflation hinzu. Der Allianz-Industrieversicherer hat die Lage im AGCS Global Claims Review 2022 analysiert. Vorstand Thomas Sepp warnt vor Unterversicherung. Wie er im Interview sagte, treibt die Inflation die durchschnittlichen Schadenhöhen. Beispielsweise würden die Baukosten enorm steigen, weil Material und Personal fehlt. Das trage zur Erhöhung der Wiederherstellungskosten bei und erhöhe die Dauer und damit die Kosten von Betriebsunterbrechungen. (Börsen-Zeitung)

GOLDENE PÄSSE - Seit Jahren steht Zypern wegen schwerer Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der sogenannten "goldenen Pässe" in der EU am Pranger. In mehr als der Hälfte aller Fälle wurde gegen die Gesetze verstoßen, zeigt eine Untersuchung. Die Machenschaften bei der Vergabe zyprischer Staatsangehörigkeiten an suspekte ausländische Investoren haben nun ein juristisches Nachspiel. Der zyprische Generalstaatsanwalt hat Anklage erhoben, vier Angeklagte, unter ihnen mit Ex-Parlamentspräsident Dimitris Syllouris der frühere zweite Mann im Staat, müssen sich ab September vor Gericht verantworten. (Handelsblatt)

HYPOTHEKENBOYKOTT - Chinas Finanzhüter zeigen sich alarmiert über eine wachsende Boykotthaltung von Wohnungskäufern, die ihren Unmut über Verzögerungen bei der Fertigstellung von Wohnbauprojekten mit der Verweigerung von Zins- und Tilgungszahlungen auf ihre Hypothekenkredite äußern, und beginnen gegenzusteuern. In einem öffentlichen Aufruf der China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) an chinesische Kreditinstitute werden diese dazu aufgefordert, Kredite auf von Verzögerungen betroffene Immobilienprojekte zu verlängern und aktiver auf die Finanzierungsbedürfnisse von heimischen Immobilienentwicklern zuzugehen. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2022 01:22 ET (05:22 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.