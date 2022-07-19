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PR Newswire
19.07.2022 | 08:03
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 18

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.605900 USDIE00BJXRZJ4018 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.237200 USDIE00BJXRZ273
18 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.271800 USDIE00BLRPQH31
18 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.849600 USDIE00BLRPQJ54

18 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.919900 USDIE00BLRPRR04

18 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.051200 USDIE00BLRPRQ96

18 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.142700 USDIE000HJV1VH3

18 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.025200 USDIE000QRNAC66

18 JULY 2022
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
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