Cancom hat in den ersten Monaten des Jahres den Gegenwind durch die angespannten Lieferketten zu spüren bekommen. Ob sich die Lage mittlerweile gebessert hat, werden die Zahlen zum zweiten Halbjahr am 11. August zeigen. Mit einer kleineren Übernahme hat die Gesellschaft ihre Position in der DACH-Region weiter verstärkt. Die Hintergründe.Mit der Akquisition von S&L Systemhaus wurde ein kleinerer Wettbewerber mit Sitz in Mülheim-Kärlich geschluckt. Der IT-Berater aus Rheinland-Pfalz bedient mit rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...