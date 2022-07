Apple beginnt zu sparen. Nachdem die Konkurrenten bereits Sparmaßnahmen angekündigt hatten, zog der iPhone-Hersteller am Montagabend nach. IBM enttäuschte die hohen Erwartungen der Anleger. Statt einer Prognoseerhöhung zeigte sich das Management zurückhaltend für den Rest des Jahres. Softbank setzt die Vorbereitungen für das ARM-IPO aus. Nach dem Rücktritt von Johnson entfällt der Druck in London zu listen.Asien sinkt am Dienstagmorgen geschlossen. Nach einer starken Eröffnung am Montag folgen die asiatischen Benchmarks heute ...

