The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.07.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2022



ISIN Name

DE000BLB2VB1 BAY.LDSBK.OPF 14/22

XS2367127532 KAISA GR.HLD 21/22

US89236THD00 TOYOTA M.CRD 20/22 MTN

XS2207853941 ISRAEL 20/22 MTN

XS1449586673 C-C EUR.PA.API 16/22 MTN

GB00BD0PCK97 TREASURY STK 2022

US1360698A26 CIBC 19/23 FLR

US95000U2B83 WELLS FARGO 2022 MTN

DE000DZ1J6S4 DZ BANK IS.A389

AU000000ATM8 ANEKA TAMBA.CDIS/5 O.N.

ES06445809O6 IBERDROLA INH. -ANR-

ANEKA TAMBANG TBK CDIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de