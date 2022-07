The following instruments on XETRA do have their first trading 19.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.07.2022Aktien1 GB00BMX86B70 Haleon PLC2 GB00BN7SWP63 GSK PLCAnleihen/ETF1 XS2499278724 PrestigeBidCo GmbH2 XS2405718466 Guangzhou Development District Holding Group Ltd.3 CH0413618361 Kantonsspital Baden AG4 XS2503830536 PepsiCo Inc.5 CH0433761316 Roche Kapitalmarkt AG6 XS2503832078 PepsiCo Inc.7 LU2470620761 Amundi Global AGG SRI 1-5 UCITS ETF8 IE00BYTH5263 SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF9 IE0006FFX5U1 Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF10 IE000XOQ9TK4 Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF11 IE000YDOORK7 Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF12 IE000KD0BZ68 Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF