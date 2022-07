Energiefresser Bitcoin?

"Was halten Sie eigentlich von Kryptowährungen wie Bitcoin?"Wenn ich das gefragt werde, denke ich dann gerne an Schillers Wallenstein und folgendes Zitat:"Ich hab' hier bloß ein Amt und keine Meinung."Denn ich gestehe, mit der Thematik habe ich mich nicht ausführlich befasst. Gewiss, eine Grundsympathie meinerseits für Kryptowährungen ist da. Denn auch ich habe nicht gerade großes Vertrauen in die Fähigkeiten von Zentralbanken und teilweise Regierungen, ungedecktes Papiergeld zu "managen". Im kleineren Kreis würde ich es auch durchaus undiplomatischer ausdrücken.Für eine der Funktionen von Geld - Zahlungsmittel - finde ich Kryptowährungen durchaus sinnvoll.Aber für eine andere Funktion - Wertaufbewahrungsmittel - bin ich sehr zurückhaltend. Alleine schon deshalb, weil ich den "Wert" einer Kryptowährung nicht analysieren kann.Bei Aktien kann ich mir die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen etc. anschauen und vielleicht auch bei einer Hauptversammlung dem Vorstand Fragen ...

