Im turbulenten Marktumfeld erweist sich die Aktie der Deutschen Telekom weiter als Fels in der Brandung. Aktuell notiert der DAX-Titel knapp unterhalb des kürzlich erreichten Mehrjahreshochs bei 19,39 Euro. Neuen Schwung liefert nun eine Branchenstudie von Oddo BHF, aus der die T-Aktie als Branchenfavorit hervorgeht.Europäische Telekomwerte hätten wieder ihren Defensivstatus erreicht und seien in einem Rezessionsszenario mit die robustesten Aktien, so Analyst Stephane Beyazian. Er rückt den Fokus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...