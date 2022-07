Nach der jüngsten Zwischenerholung zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Dienstag erneute Kursverluste ab. An der Wall Street waren die Kurse im späten Handel gefallen, die anfängliche Risikobereitschaft von Investoren hatte im Handelsverlauf erneut Inflations- und Konjunktursorgen Platz gemacht. Der DAX +0,74% wurde am Morgen rund 0,5 Prozent tiefer bei 12.872 Punkte taxiert. Damit pendelt der ...

