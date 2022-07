STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo hat im zweiten Quartal von einem deutlichen Anstieg der Lkw-Auslieferungen und von Preiserhöhungen profitiert. Der Erlös sei um 31 Prozent auf knapp 119 Milliarden schwedische Kronen (11,3 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Konzern am Dienstag in Stockholm mit. Währungsbereinigt habe das Plus 20 Prozent betragen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn zog um mehr als 40 Prozent auf gut 13,7 Milliarden Kronen an. Damit übertraf das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn die Erwartungen der Analysten.

Unter dem Strich legte der Gewinn je Aktie von 4,38 auf 5,14 Kronen zu. Das Unternehmen habe zusätzlicher Kosten wegen der anhaltenden Lieferengpässe und höherer Materialpreise erfolgreich mit höheren Preisen abmildern können, sagte Unternehmenschef Martin Lundstedt. Volvo konkurriert unter anderem mit Daimler Truck und der VW-Tochter Traton ./mne/jcf/mis