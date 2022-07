Nach einem guten Start in die Handelswoche gewannen an der Wall Street am Montag im weiteren Handelsverlauf wieder die Bären die Oberhand. Die Kurserholung vom vergangenen Freitag verpuffte damit und die Marktteilnehmer reduzierten ihre Risikobereitschaft. Alle drei großen US-Indizes tendierten schwächer. Der Dow Jones gab um 0,69 % auf 31.072 Punkte nach, während der marktbreite S&P 500 um 0,84 % auf 3.830 Punkte sank. Der Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Minus von 0,89 % bei 11.877 Punkten. Heute legen der Pharmakonzern Johnson & Johnson und der Streamingdienstleister Netflix ihre Quartalszahlen vor. Der Dax tendierte vorbörslich ebenfalls im Minus. Der deutsche Leitindex bestätigte diese Tendenz Eröffnung mit einem Minus von 0,58 % auf 12.884 Punkte.





