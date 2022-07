Peter Wayman wird Präsident und Michael Allen wird zum Chief Technology Officer ernannt.

Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management und Geschäftsprozessautomatisierung hat heute bekannt gegeben, dass CEO Chris Wacker zum 1. August 2022 in den Ruhestand treten wird. Wacker wird seine Position als Verwaltungsratsvorsitzender beibehalten. Karl Chan, derzeit Präsident und CTO, wird die Position des CEO übernehmen und das Tagesgeschäft des Unternehmens leiten.

"Karl Chan ist eine herausragende Führungspersönlichkeit und ein visionärer Technologieexperte, der in den letzten 30 Jahren maßgeblich zum Erfolg von Laserfiche beigetragen hat", sagte Wacker. "Das Unternehmen tritt in eine neue Ära beschleunigter Innovation und digitaler Transformation ein, und Chan ist bestens positioniert, um Laserfiche zu weiterem globalen Wachstum zu führen."

Wacker ist seit 35 Jahren bei Laserfiche tätig und war maßgeblich am Aufbau des weltweiten Laserfiche-Geschäfts beteiligt. Sein Einsatz für Innovation bei Kunden und im Geschäft hat dem Unternehmen weltweit ein beständiges Wachstum über mehrere Branchen hinweg beschert.

Chan verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche. Als Leiter der Entwicklungsabteilung von Laserfiche war er maßgeblich an den Entwicklungen von Laserfiche zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und Formularen sowie an der Ausrichtung des Unternehmens auf die Laserfiche Cloud beteiligt. Er besitzt einen Master-Abschluss in Informatik und einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwissenschaften. Im Jahr 2015 erhielt Chan den Lifetime Achievement Award des "Los Angeles Business Journal".

Laserfiche gab ebenfalls bekannt, dass Peter Wayman die Rolle des Präsidenten übernehmen wird, während Michael Allen zum Chief Technology Officer ernannt wird.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass ich ausgewählt wurde, Laserfiche zu leiten, ein Unternehmen, das seit seinen Anfängen ein Vorreiter in Sachen Technologie ist", sagte Chan. "Der rasante Wandel, den wir heute erleben, bringt einen enormen Bedarf an Prozessautomatisierung und digitaler Transformation mit sich. Ich freue mich darauf, die Bereitstellung innovativer Lösungen voranzutreiben, die unsere Kunden unterstützen und die Welt bereichern werden."

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management und Geschäftsprozessautomatisierung. Mit leistungsfähigen Workflows, elektronischen Formularen, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche-Plattform die Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter für das papierlose Büro durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der auf die Cloud ausgerichtete Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der KI, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zu digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein digitales Erlebnis zu bieten.

Die weltweit ansässigen Mitarbeiter von Laserfiche setzen sich für die Vision des Unternehmens ein, Kunden zu befähigen und Menschen dazu anzuregen, sich neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

