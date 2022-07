Emittent / Herausgeber: Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Frankfurt, 19. Juli 2022 Interessenverband Kapitalmarkt KMU baut Vorstand aus Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) baut seinen Vorstand aus und hat auf seiner Mitgliederversammlung vom 5. Juli 2022 neue Mitglieder in das Führungsgremium gewählt. Neu hinzugekommen sind: Falko Bozicevic Geschäftsführer BondGuide Media GmbH und

Martin Schmeißer, Head of Equity & Debt Capital Markets bei ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank

Dr. Mirko Sickinger, Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek

Christoph Weideneder, Vorstandsvorsitzender bei Small & Mid Cap Investmentbank AG Ingo Wegerich, Präsident des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU freut sich über die Verstärkung des Gremiums: "Es ist großartig, dass der Vorstand auf diese Größe angewachsen ist und aus so kompetenten Persönlichkeiten besteht - damit erhöht sich die ‚Schlagkraft' unseres Verbandes deutlich. Es ist auch ein tolles Zeichen, dass es so ein großes ehrenamtliches Engagement für den kapitalmarktorientierten Mittelstand gibt." Die Wahlen erfolgten jeweils einstimmig unter Enthaltung der jeweils betroffenen Personen. Das Vorstandsteam des Kapitalmarkt KMU ist somit auf acht Personen gewachsen. Bereits bisher gehören dem Vorstand an: Ingo Wegerich (Präsident; Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH), Hans-Jürgen Friedrich (Vizepräsident, KFM Deutsche Mittelstand AG), Holger Clemens Hinz (Schatzmeister, Quirin Privatbank AG) und Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG). Sie wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. über den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.

Der Verband mit Sitz in Frankfurt am Main setzt sich seit 2017 insbesondere für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbänden und der öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMUs, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehören Ingo Wegerich (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH), Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG), Christoph Weideneder (Small and Mid Cap Investmentbank AG), Martin Schmeißer (ICF BANK AG), Falko Bozicevic (BondGuide GmbH) und Dr. Mirko Sickinger (Heuking Kühn Lüer Wojtek). Kontakt:

Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V.

z. H. Ingo Wegerich

bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

An der Welle 10

60322 Frankfurt am Main

T +49 69 27229 24875

ingo.wegerich@luther-lawfirm.com

www.kapitalmarkt-kmu.de Medienkontakt: newskontor - Agentur für Kommunikation Marco Cabras T +49 211 / 863 949-22 marco.cabras@newskontor.de

