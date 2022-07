Kursexplosion mit Ansage: Die Aktie der Sportwagenschmiede Aston Martin (WKN: A2N6DH) verzückt Anleger seit vergangenen Freitag mit einem Sprung um +48% von 362 auf 537,62 GBp. Wir hatten schon Anfang Juli in diesem Artikel die Chance auf einen schnellen Verdoppler aufgezeigt! Wie geht es jetzt weiter mit dem Papier? Aston Martin ist ein britischer Sportwagenhersteller mit Sitz in Gaydon in der englischen Grafschaft Warwickshire. Das Unternehmen ...

