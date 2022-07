Hannover (www.anleihencheck.de) - Zu Beginn der neuen Woche ging es für die Kurse der deutschen Staatsanleihen bergab, so die Analysten der Nord LB.Vor allem die wieder bessere Stimmung an den Aktienmärkten sei als Grund genannt worden. US-Treasuries seien mit leichten Verlusten in die Woche gestartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...