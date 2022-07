Die Geely-Marke Lotus hat den Bau ihres Fahrzeugwerks in der chinesischen Stadt Wuhan abgeschlossen und dort das erste Exemplar ihres vollelektrischen SUV-Modells Eletre produziert. Die Fabrik in Wuhan ist auf eine Jahreskapazität von 150.000 Fahrzeugen ausgelegt. In Wuhan errichtet Lotus Technology derzeit auch seinen globalen Hauptsitz. Die Kapazität des Werk soll in den kommenden Jahren noch nicht ...

