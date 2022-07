Bunker Hill Mining baut gerade seine erste Zink-Silber-Mine in Idaho und möchte schon im kommenden Jahr die Produktion aufnehmen. Doch die Kanadier treiben im Hintergrund bereits das zweite Projekt, die London-Goldmine in Colorado, voran.

Von problematischen früheren Minen lassen die meisten Unternehmen die Finger. Nicht so Bunker Hill Mining (0,15 CAD | 0,11 Euro; US1206132037). Die Kanadier haben die gleichnamige Zink-Silber-MIne in Idaho (USA) gekauft und eine Einigung mit den Umweltbehörden erzielt. Hier hatte es in den 1980ern einen Skandal gegeben, weil die Schmelze die Umwelt erheblich belastete. Inzwischen sind diese Altlasten bereinigt und Bunker Hill treibt die Arbeiten an der Reaktivierung der historischen Mine voran. Schon im kommenden Jahr könnte hier der Abbau von Zink, Silber und Gold beginnen.

London Joint Venture: Chance auf zweite Mine

Doch Bunker HIlls Chairman Richard Williams treibt im Hintergrund bereits die Entwicklung einer zweiten Mine voran. Der erfahrene Manager, einst COO im Vorstand von Barrick Gold, traut sich dabei erneut an ein schwieriges ...

