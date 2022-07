Mit Blick auf eine drohende Rezession in Deutschland, welche sich im kommenden Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts um ein Prozent bemerkbar machen könnte, warnte die Deutsche Bank kürzlich vor weiteren großen Verwerfungen an den Aktienmärkten. Zumindest für die eigene Konkurrenz gibt es aber einen positiven Ausblick.So wurde die Empfehlung für die Commerzbank (DE000CBK1001) seitens der Deutschen Bank bei "Kaufen" belassen und auch am Kursziel in Höhe von 11 Euro wurde nicht gerüttelt. Das ist ein recht ...

