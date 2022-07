Baroyeca Gold & Silver Inc. gab gestern bekannt, dass seine Geologen im Rahmen einer vorläufigen Erkundungskampagne auf seinem Zapatoca-Projekt in einem neuen Bergbaudistrikt im kolumbianischen Departamento de Santander, etwa 40 km südwestlich der Hauptstadt Bucaramanga, eine Kupfermineralisierung entdeckt haben.



Die Entdeckung umfasst verstreute bis adernförmige Kupferkarbonate (Malaquit-Azurit), die in siliklastischen Sedimentgesteinseinheiten gebunden sind. Sedimentgebundene, schichtförmige Kupfervorkommen wurden in diesem Teil Kolumbiens bisher noch nicht gefunden, so dass es sich um eine echte Neuentdeckung handelt.



Baroyeca habe sich daraufhin ein Gebiet von 4.000 Hektar rund um die neue Kupferentdeckung gesichert.



Raul Sanabria, Präsident von Baroyeca, erklärte: "Der Fund von Sedimentkupfer in diesem Gebiet kam völlig unerwartet und unterstreicht das Potenzial, das Kolumbien noch immer für neue Mineralentdeckungen bietet. Wir haben das umliegende Gebiet abgesteckt, wodurch das Unternehmen ein weiteres Explorationsprojekt ohne Kosten oder Verwässerung für unsere Aktionäre erhält. Sedimentgebundene, schichtförmige Kupferlagerstätten stellen eine der spannendsten Kupferexplorationsmöglichkeiten im Departemento del Cesar im Nordosten Kolumbiens dar, doch dieses Potenzial wurde bisher im nahe gelegenen Santander nicht gesehen. Da die Nachfrage nach Kupferexplorationsprojekten steigt, könnte dies für Baroyeca ein Ausgangspunkt sein, um ein Projektgenerator im Land zu werden."



