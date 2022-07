DJ La Française Group: LA FRANÇAISE SETZT EXPANSIONSSTRATEGIE IM ASIATISCH-PAZIFISCHEN RAUM MIT BÜROERÖFFNUNG IN SINGAPUR FORT

LA FRANÇAISE SETZT EXPANSIONSSTRATEGIE IM ASIATISCH-PAZIFISCHEN RAUM MIT BÜROERÖFFNUNG IN SINGAPUR FORT

La Française, eine internationale Asset-Management-Gruppe mit einem verwalteten Vermögen von 55 Milliarden Euro, gibt die Eröffnung eines neuen Büros in Singapur bekannt. Sie teilt sich die Räumlichkeiten in der 182 Cecil Street, # 33-01 Frasers Tower, mit der Niederlassung der Crédit Industriel et Commercial (CIC) in Singapur. Sowohl La Française als auch CIC sind Mitglieder der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Seit der Eröffnung ihres ersten Büros in Seoul, Südkorea, 2016 - zeitgleich zur Einstellung von Shawna Yang als Investor Relations Director für Asien - hat La Française einen deutlichen Nachfrageanstieg von asiatischen Investoren beobachtet, insbesondere für europäische Immobilien. Daher wird La Française ein zweites Büro in Singapur eröffnen (vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden), um dieses Wachstum zu unterstützen.

Innerhalb von gut fünf Jahren hat sich La Française zu einer festen Größe unter asiatischen institutionellen Anlegern entwickelt, die in den europäischen Immobilienmarkt, insbesondere in den Büro- und in jüngster Zeit auch in den Logistiksektor, investieren wollen, und hat Transaktionen im Wert von mehr als 3 Milliarden Euro durchgeführt. La Française verwaltet für asiatische Investoren ein Vermögen von 2,3 Milliarden Euro (Stand: 30.04.2022), hauptsächlich in Immobilien, und hat eine Reihe von Sourcing-Partnerschaften mit asiatischen Blue-Chip-Investoren aufgebaut.

Der asiatisch-pazifische Raum ist ein Schwerpunktmarkt für La Française. Die Niederlassung in Singapur wird das Wachstum in dieser Region weiter vorantreiben und diese Entwicklung anführen.

"Als führendes Unternehmen im Bereich europäischer Büroimmobilien sind wir uns der Bedeutung einer starken Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum bewusst. Bei der internationalen Geschäftsentwicklung geht es darum, Kundennähe zu schaffen. Unser Ziel ist es, asiatische Investoren bei der geografischen Diversifizierung ihrer Immobilienportfolios zu unterstützen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Entwicklungsstrategie, und wir freuen uns sehr, diesen neuen Schritt in Singapur zu gehen", erklärte Philippe Lecomte, CEO von La Française AM Finance Services.

Julia Tan, Chief Executive von CIC Asia Pacific, abschließend: "Diese neue Entwicklung ist ein perfektes Beispiel für die Synergien, die wir als Mitglieder der Crédit Mutuel Alliance Fédérale erzielen wollen. Wir freuen uns, unsere Kollegen in Singapur willkommen zu heißen."

Über La Française

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Künftiges Wachstum und Leistung werden an neu identifizierten Einflüssen anknüpfen. Die vorausschauende Investmentstrategie des Managements der La Française Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.

La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden.

La Française verwaltet ein Vermögen von 55 Mrd. Euro (Stand 31.12.2021) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand und Seoul.

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, stabiler Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (Juni 2021).

