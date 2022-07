Ein Artikel von Claudia Fell, Head of Strategie- und Managementberatung bei KPMG Deutschland im Bereich Financial ServicesTransparenz, Individualität, Accessibility - die Ansprüche moderner Kunden haben sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. "Digital first"-Unternehmen tragen mit unkomplizierten Informationsbeschaffungs- und Bestellmethoden maßgeblich dazu bei: Hybride Kunden, die sich zwischen analogen und digitalen Touchpoints bewegen, verlangen maßgeschneiderte Dienstleistungen und Produkte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...