Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wir hegen immer mehr den Verdacht, dass die Zentralbanken während der Pandemie einen politischen Fehler gemacht haben, so Lale Akoner, Senior Market Strategist bei BNY Mellon Investment Management.Sie hätten die längerfristigen negativen Folgen überschätzt. Deshalb hätten sie die Geldpolitik zu sehr gelockert, was zu der aktuellen hohen Inflation geführt habe. Die Sorge der Anleger deute darauf hin, dass die Zentralbanken auch bei der Kontrolle der Inflation hinterherhinken würden, sodass nun weltweit ein schnellerer und umfangreicherer Zeitplan für Zinserhöhungen erforderlich sein könnte. ...

