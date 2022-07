Die indische Wirtschaft gehört derzeit zu den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften weltweit. Dies ist in einem Umfeld stark rückgängiger globaler Wachstumsdynamik von besonderer Bedeutung. Dies eröffnet zudem Anlagechancen und kann zur Diversifizierung der eigenen Vermögensanlagen beitragen. Eine kostengünstige Möglichkeit, in den indischen Aktienmarkt zu investieren, ist der Lyxor MSCI India UCITS ETF.Europa überbietet sich derzeit bei den Abwärtsrevisionen seines Wirtschaftswachstums, was die Frage aufwirft, woher denn ...

