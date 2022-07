Business-Bullshit ist nicht neu, aber setzt auf Linkedin gerade neue Maßstäbe. Die Gen Z parodiert Selbstdarsteller auf smarte Art und Weise. Der Trend ist bekannt als Linkedin Flex. Wer dieser Tage durch Linkedin scrollt, der wird von vollmundigen Demutsbekundungen, ergebenen Würdigungen und gewaltigen Meilensteinen förmlich erschlagen. Doch nicht alles, was Nutzerinnen und Nutzer so teilen, wirkt auf den ersten Blick wirklich groß: Jobwechsel schon nach kurzer Zeit werden von "Honored and ...

