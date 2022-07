München (ots) -Seit dem Start des ADAC THG-Bonus Ende April wurden bereits über 28.000 Elektro-Fahrzeuge von ihren Besitzerinnen und Besitzern zur Auszahlung der Prämie von 350 Euro beim ADAC registriert. Knapp 24.000 Anträge hat der ADAC bereits zur Bewilligung an das Bundesumweltamt (UBA) weitergegeben. Von den bisher insgesamt im Jahr 2022 privat zugelassenen Elektroautos sind damit bereits rund 13 Prozent beim ADAC registriert.Die ersten Prämien werden in den kommenden Wochen ausbezahlt, sobald die Bestätigung der THG-Quoten seitens des UBA vorliegt. 37 Prozent der Anträge wurden von Nichtmitgliedern eingereicht. ADAC Mitglieder erhalten einen zusätzlichen Vorteil von 20 Euro oder einen 20-Euro-Gutschein für das Ladeprogramm ADAC e-Charge.So wird der ADAC THG-Bonus unter www.adac.de/thg-bonus beantragt: Nach der Registrierung mit den persönlichen Daten muss nur noch der Kfz-Schein hochgeladen werden. Der ADAC bündelt die registrierten Fahrzeugscheine und reicht diese fortlaufend beim Umweltbundesamt ein. Sobald der Club die Zertifizierung durch das Umweltbundesamt erhalten hat, werden der ADAC THG-Bonus und für Clubmitglieder der Mitgliedervorteil ausgezahlt. Der ADAC THG-Bonus kann jährlich beantragt werden, auch von Nicht-Mitgliedern und Unternehmen.Generell verzeichnet der ADAC eine immer stärker steigende Nachfrage nach Leistungen rund um die Elektromobilität. Alleine die ADAC e-Charge Ladekarte, die günstige und transparente Ladepreise an mehr als 300.000 Ladepunkten in Europa sichert, wurde inzwischen mehr als 200.000 Mal bestellt, die monatliche Ladeaktivität hat sich seit Anfang 2021 mehr als verdoppelt.Die Leistungen und Angebote des ADAC rund um die Elektromobilität sind vielfältig. Das Portfolio umfasst aktuell Fahrzeug-Angebote inkl. Leasing, Finanzierungen und Versicherungen, Wallboxen, Ladekarten sowie natürlich umfangreiche Informationen zu Tests, Kauf bzw. Verkauf und Förderung. Auch für E-Bikes und Elektroroller gibt es mit e-Ride eine eigene Plattform, für die der ADAC mit verschiedenen Herstellern Sonderkonditionen für Mitglieder bietet. Außerdem arbeitet der ADAC ständig an Lösungen, um die Kosten für Elektroautofahrer möglichst gering zu halten und so die tägliche Nutzung praktikabel zu gestalten.Alle Information dazu gibt es unter www.adac.de.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5276669