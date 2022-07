Während sich die Ölpreise stabilisieren, gibt der Preis für Gasöl nach, was sich positiv auf die Preisentwicklung von Heizöl auswirkt. Im Inland geht es mit den Heizölpreise in Deutschland und Österreich deutlich und in der Schweiz leicht abwärts. Im Durchschnitt gehen diese 2,5 Cent pro Liter nach unten. Die Ölpreise zeigen sich recht unbewegt im frühen Dienstaghandel, nachdem sie zum Wochenauftakt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...