Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv SGS hat in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von Übernahmen bekannt gegeben. Der SMI-Konzern will auch in Zukunft mit Zukäufen punkten. Gleichzeitig verschreibt sich SGS auch der Aktienpflege. Das nächste Aktienrückkaufprogramm läuft an. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf