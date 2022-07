DJ EU wirft Illumina und Grail Verstoß gegen Fusionsregeln vor

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die EU-Wettbewerbsbehörde wirft den beiden Unternehmen Illumina Inc. and Grail LLC einen Verstoß gegen die EU-Fusionskontrollvorschriften vor. Beide US-Unternehmen hätten ihre geplante Übernahme bereits umgesetzt, während die Prüfung der EU-Kommission noch lief. Eine entsprechende Mitteilung der Beschwerdepunkte sei am Dienstag an die Unternehmen verschickt worden.

"Wenn Unternehmen vorschnell Transaktionen durchführen, die noch von uns geprüft werden, untergraben sie das wirksame Funktionieren unseres EU-Fusionskontrollsystems", sagte die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margrethe Vestager.

Vergangenes Jahr leitete die EU-Behörde eine Untersuchung des geplanten Kaufs des Medizinunternehmens Grail durch die auf Gensequenzierung spezialisierte Illumina Inc im Wert von 7,1 Milliarden US-Dollar ein. Die Kommission befürchtet, dass dadurch der Wettbewerb auf dem Markt für die Entwicklung und Vermarktung von Tests zur Krebserkennung auf der Grundlage von Sequenzierungstechnologien eingeschränkt werden könnte. Während die Prüfung noch lief, teilte Illumina laut EU-Kommission mit, der Konzern habe die Übernahme durchgeführt. Daraufhin leiteten die EU-Wettbewerbshüter die entsprechende Untersuchung über die mögliche Verletzung der EU-Regeln ein.

"In der heutigen Mitteilung der Beschwerdepunkte vertritt die Kommission die vorläufige Auffassung, dass Illumina und Grail die Übernahme vor dem Abschluss der eingehenden Untersuchung der Kommission tatsächlich durchgeführt haben", so die EU-Behörde.

Die Beschwerdemitteilung greift laut EU-Kommission dem endgültigen Ergebnis der Untersuchung nicht vor. Sollte die EU-Kommission in ihrer finalen Beurteilung zu dem Schluss kommen, dass die Unternehmen die Transaktion tatsächlich durchgeführt haben, könnte sie eine Strafzahlung von jeweils bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes der beiden Unternehmen verhängen.

