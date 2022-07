Zürich (www.fondscheck.de) - Die in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassene Swisscanto Sustainable Fonds-Familie wächst weiter auf nunmehr zwölf Produkte, so Swisscanto Invest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Der jüngste Neuzugang ist ein High Yield-Fonds mit globaler Ausrichtung über alle Laufzeiten. Dieser geht aus dem bisherigen Responsible Short Term High Yield-Fonds hervor, der sich auf Hochzinsanleihen mit kurzen Restlaufzeiten fokussierte. Mit der Umstrukturierung des Fonds ändern sich Nachhaltigkeitskriterien und Anlageuniversum", so Jan Sobotta, Leiter Wholesale Deutschland, Österreich und Liechtenstein bei Swisscanto Asset Management International S.A. in Frankfurt. ...

