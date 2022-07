Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3143 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S2/72 geht es um eine Reaktion eines Hörers auf einen möglichen Best in Parking Börsegang. Er meinte, er habe "Best in Parkring" gehört und an Wolfgang Matejka, der ja mit Matejka & Partner und der Wiener Privatbank am Parkring arbeitet, gedacht. - ein mit 224 Mio. volumensmässig schwacher Verfallstag Juli - ein Wow an die Erste Group insgesamt, die 8 Mrd. an ytd-Handelsvolumen sind überschritten, zuletzt stets 12 Mrd. im Gesamtjahr - Einschätzung CPI-Angebot für S Immo, Kurzfazit: Wer annehmen will, soll bitte um Himmels Willen nicht bis zum Ende der kurzen Frist warten. - im Abspann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...