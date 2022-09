DJ PTA-News: S IMMO AG: Änderung im Vorstand / Statements

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta027/06.09.2022/14:30) - Nach dem erfolgreichen Vollzug des Pflichtangebots der CPI Property Group in Bezug auf die S IMMO AG haben sich heute der Aufsichtsrat und der amtierende Vorstandsvorsitzende Dr. Bruno Ettenauer einvernehmlich darauf geeinigt, dass der Vorstandsvertrag von Herrn Ettenauer mit 06.09.2022 (Tagesende) beendet wird.

Die Agenden von Herrn Ettenauer werden von DI Herwig Teufelsdorfer, Mitglied des Vorstands der S IMMO AG, übernommen. Herr Ettenauer hat das Mandat als Vorstandsvorsitzender der S IMMO AG im März 2021 angetreten.

Karin Rest, Vorsitzende des Aufsichtsrats der S IMMO AG: "Bruno Ettenauer hat die Führung der S IMMO zu einem Zeitpunkt übernommen, als es sowohl extern durch die Belastungen der COVID-19-Pandemie als auch intern aufgrund der Aktionärsstruktur der Gesellschaft große Herausforderungen gab. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet, mit welcher Sorgfalt und Kompetenz er die S IMMO in den letzten 1,5 Jahren geführt hat. Bei den Verhandlungen rund um das Übernahmeangebot hat er maßgeblich dazu beigetragen, den Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft einen Ausstieg zu einem fairen Angebotspreis zu ermöglichen."

Martin Nemecek, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und CEO der CPI Property Group: "Bruno Ettenauer ist ein herausragender Manager und ein ausgewiesener Immobilienexperte. Er kann mit großem Stolz auf seine Leistungen nicht nur bei der S IMMO sondern auch bei der CA Immo zurückblicken. Wir erkennen seine Leistungen für die S IMMO in den letzten beiden Jahren ausgesprochen respektvoll an."

Bruno Ettenauer: "Die Zeit bei der S IMMO war sicherlich von vielen Herausforderungen, aber vor allem von einer großartigen Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen und vielen bereichernden Erfahrungen geprägt. Das Verhältnis zum Management der CPI war stets ein gegenseitig ausgesprochen respektvolles, gleichzeitig gibt es in den Überlegungen hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung der Gesellschaft zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen. Insofern ist es für mich persönlich ein guter Zeitpunkt, die S IMMO in dem Wissen zu verlassen, dass ich meine Verantwortung gegenüber den Aktionärinnen und Aktionären wahrgenommen habe, sowie in dem Vertrauen darauf, dass die CPI sorgsam mit dem restlichen Aktionariat, mit dem exzellenten Team und mit dem qualitativ hochwertigen Portfolio umgehen wird."

(Ende)

Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1662467400592 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2022 08:30 ET (12:30 GMT)