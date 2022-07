Ismaning (ots) -Seit Jahren wächst die Anzahl der vegan lebenden Menschen in Deutschland und somit auch die Nachfrage nach Produkten, die eine vegane Ernährung möglich machen. Laut Allensbacher[1] Markt- und Werbeträger-Analyse lag die Anzahl an Veganer:innen 2020 bei 1,13 Millionen, Tendenz weiter steigend. Eine vegane Lebensweise beinhaltet weit mehr als den Verzicht auf tierische Produkte, viele ethische Werte und eine gesunde Lebensführung sind ebenfalls von großer Bedeutung.Veganer:innen finden nun auch im Diasporal® Sortiment (Apotheke) - für die tägliche zusätzliche Magnesiumversorgung - vegane Kapseln in unterschiedlichen Packungsgrößen (20, 50 und 100 Stück). Bereits eine Kapsel versorgt den Körper mit 400 mg Magnesium und trägt so zur Deckung eines erhöhten Magnesiumbedarfs bei. Sie sind geschmacksneutral, klein und leicht zu schlucken. Die Kapseln sind in der wiederverschließbaren Dose auch für unterwegs geeignet und somit die ideale Produktvariante für alle, die im Alltag viel unterwegs und in Bewegung sind. Wertvolle Informationen und Tipps unter: www.diasporal-leben-in-bewegung.com[1] Quelle: IfD Allensbach ©Statista 2021Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHLeitung Public RelationsAndrea BeringerAdalperostraße 3785737 Ismaning+49 (0)89 996 553 138beringer.andrea@protina.dewww.diasporal.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/5276838