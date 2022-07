München (ots) -Die rechtzeitige Erkennung von neuen Infektionswellen durch SARS-CoV-2, aber auch durch andere Erreger in Bayern, soll durch den Ausbau eines breit aufgestellten, effizienten Frühwarnsystems unterstützt werden. Dafür soll die vorausschauende Risikobewertung zum Schutz der Bevölkerung verbessert werden.Wir laden Sie herzlichen ein zur Informationsveranstaltung:"Vorbereitung auf den Herbst - Infektions-Surveillance in Bayern"am Genzentrum der LMU22. Juli 202210:45 bis 11:45 Uhr,Feodor-Lynen-Straße 2581377 MünchenUm eine Anmeldung bis zum 21. Juli 2022 wird unter presse@lmu.de gebeten.Agenda der Veranstaltung:- Klaus Holetscheck. Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege- Prof. Dr. Oliver T. Keppler, Genzentrum der LMU- Prof. Dr. Karl-Peter Hopfner, Genzentrum der LMU- Vorstellung des Verbundprojektes "Bay-VOC" (https://www.bay-voc.lmu.de/), seine Erweiterung und seine geplante Verzahnung mit Sentinel-Praxen für respiratorische Erkrankungen und dem Abwasser-Monitoring von Krankheitserregern in BayernIm Anschluss kann das Labor für Funktionale Genomanalyse (LAFUGA) der Abteilung Genomics besichtigt werden. Hierbei wird der mehrstufige Arbeitsprozess zur Bestimmung des Gesamtgenoms von SARS-CoV-2 aus Abstrichmaterial einzelner Patienten oder aus Abwasserproben veranschaulicht. Durch die Kombination des technisch aufwändigen Sequenzierungsverfahrens mit einer detaillierten Auswertung der Daten kann das Auftreten und die Verteilung neuer SARS-Cov-2 Varianten und gegebenenfalls auch anderer Erreger in Bayern auf Ebene der Patientenproben und des Abwassers genau untersucht werden.Maskenpflicht:Bei dieser Veranstaltung in Innenräumen des Genzentrums besteht die Pflicht, eine FFP2-Maske oder eine chirurgische Maske zu tragen. Während des Laborrundgangs muss zusätzlich ein Kittel getragen werden, der den Teilnehmern gestellt wird. Die Besichtigung findet in Kleingruppen statt.Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057148/100892680