Foothill Ranch, Kalifornien und LUZERN,Schweiz (ots/PRNewswire) -Nach wissenschaftlichen Meilensteinen mit seinem aktuellen Fusionsreaktor "Norman" erhält TAE Investitionen von seinem langjährigen Partner Google sowie von Chevron, Sumitomo Corporation of Americas und anderen. Somit kann das Unternehmen seinen Forschungsreaktor der sechsten Generation bauen, der die Machbarkeit der Nettoenergie-Erzeugung mit dem Konzept von TAE belegen wird.FOOTHILL RANCH, Kalifornien und LUZERN,Schweiz , 19. Juli 2022 Nachdem TAE Technologies (https://tae.com/) mit seinem hochmodernen Fusionsforschungsreaktor "Norman" Temperaturen von über 75 Mio. Grad Celsius erzielt hat und die unübertroffene Echtzeitsteuerung des Plasmas demonstrieren konnte, gab das Unternehmen heute den Erhalt strategischer und institutioneller Investitionen zur Finanzierung des Baus seines nächsten Forschungsreaktors "Copernicus" bekannt.Als weltweit führendes Unternehmen in der Wasserstoff-Bor-Fusionsforschungsteht TAE mit seinem nicht-radioaktiven Ansatz für die schnellste, praxistauglichste und wirtschaftlich attraktivste Lösung für die Einspeisung grosser Mengen kohlenstofffreier Energie ins Netz. Der TAE-Reaktor "Copernicus" wird in einer rund 9.300 Quadratmeter großen Einrichtung im kalifornischen Irvine errichtet. Damit will TAE die Machbarkeit der Nettoenergie-Erzeugung mittels strahlengetriebener feldumgekehrter Konfiguration (Field-Reversed Configuration, FRC) beweisen. Diese stellt den vorletzten Schritt zur Markteinführung sauberer Fusionsenergie dar.Als TAE-Reaktor der fünften Generation wurde 2017 "Norman vorgestellt. Er war darauf ausgelegt, Plasma bei 30 Mio. Grad Celsius stabil zu halten. Nach fünf Jahren Optimierung erwies sich "Norman" als fähig, das Plasma bei über 75 Mio. Grad Celsius stabil zu halten. Damit übertraf der Reaktor das ursprüngliche Ziel um 250 %.TAE blickt auf eine Erfolgsgeschichte voller übertroffener Meilensteine und Leistungskapazitäten zurück.So konnte das Unternehmen visionäre Investoren für sich gewinnen und bereits 1,2 Mrd. USD für die Markteinführung seiner Fusionsentwicklung einwerben. Mit der vor Kurzem abgeschlossenen Finanzierungsrunde für die G-2-Serie stellen Investoren aus dem Energie-, Technologie- und Ingenieurtechniksektor 250 Mio. USD bereit und unterstützen TAE so dabei, den wachsenden Energiebedarf langfristig zu decken, die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen und zur weltweiten Energieunabhängigkeit beizutragen.Chevron, Google, Reimagined Ventures, Sumitomo Corporation of Americas und TIFF Investment Management zählen zu den neuesten TAE-Investoren. Hinzu kommen eine grosse Investmentfondsgesellschaft mit Sitz an der US-Westküste und ein großer US-Pensionsfonds. Goldman Sachs fungierte als exklusiver Finanzberater in der Finanzierungsrunde zur Serie G-2."Das Format und das Interesse unserer Investoren bezeugen unsere grundlegenden technischen Fortschritte und unterstützen unser Ziel, die Fusion bis Ende des Jahrzehnts auf den Markt zu bringen", sagt Michl Binderbauer, CEO von TAE Technologies. "Der weltweite Energiebedarf wächst exponentiell. Wir sind moralisch verpflichtet, unser Möglichstes zu tun, eine grundlastfähige Energielösung zu entwickeln, die zugleich sicher, kohlenstofffrei und wirtschaftlich rentabel ist."Die Sumitomo Corporation ist der erste japanische Investor von TAE und wird als Partner für die Markteinführung dieser und weiterer fusionsbasierter Technologien im Asien-Pazifik-Raum fungieren. Die globale Fortune 500 Handels- und Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Tokio hat eine Vereinbarung über die geschäftliche Zusammenarbeit zur Förderung TAE-basierter Technologien in Japan und Asien unterzeichnet."Wir blicken zuversichtlich auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Markteinführung der sauberen Energielösungen von TAE in der APAC-Region. Das ist ein entscheidender Schritt in Richtung der umweltfreundlichen Förderung der regionalen Wirtschaft", sagt Sandro Hasegawa, Geschäftsführer der Energy Innovation Initiative Americas bei der Sumitomo Corporation of Americas. "Wir freuen uns, die innovative Fusionstechnologie von TAE zur Erzeugung sicherer, nachhaltiger Energie für verschiedene Branchen und Anwendungen zu fördern."Dieses Investment schliesst an die wegweisende öffentlich-private Partnerschaft (https://tae.com/tae-technologies-partners-with-japans-institute-for-fusion-science-nifs-for-fusion-fuel-research/) von TAE und dem japanischen National Institute for Fusion Science (NIFS) an.Google ist für TAE nach wie vor ein herausragender Partner im Bereich KI und Maschinelles Lernen. Google, mit dem TAE seit 2014 zusammenarbeitet, schließt mit seinem Investment an den Erfolg des gemeinsam entwickeltenOptometrist-Algorithmus (https://www.nature.com/articles/s41598-017-06645-7) an, der maschinelles Lernen zur Betriebsoptimierung der Forschungsreaktoren von TAE bereitstellt und das Fortschrittstempo sowie die Leistung grundlegend steigert. Programmierschritte, die zuvor über einen Monat dauerten, lassen sich damit nun an einem Tag umsetzen. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen bahnbrechende Funktionen für die ganzheitliche Verarbeitung und Integration großer Mengen unabhängiger Diagnosemessungen entwickelt, mit denen sich verlässliche Erkenntnisse aus Versuchsdaten in rekordverdächtigem Umfang (https://ai.googleblog.com/2021/11/another-step-towards-breakeven-fusion.html) gewinnen lassen.Bei dieser Finanzierungsrunde war auch Reimagined Ventures dabei, das in visionäre Projekte zur Lösung einiger unserer größten gesellschaftlichen Herausforderungen investiert. "Kohlenstofffreie, saubere Energie in unbegrenzter Menge ist keine Illusion mehr, sondern dank der herausragenden wissenschaftlichen Entwicklungen von TAE Technologies in greifbare Nähe gerückt", so Jack Litowitz, Leiter Strategic Investments bei Reimagined Ventures. "Wenige Herausforderungen sind so komplex wie die Nachbildung der Energieerzeugung der Sonne. Von TAEs branchenführender Arbeit könnten unzählige Bereiche und Leben profitieren. Wir sind stolz darauf, in Michl und sein Team zu investieren, da wir überzeugt sind, dass sie optimal aufgestellt sind, um die Energieversorgung grundlegend zu verändern und den Zugang zu erneuerbarer Fusionsenergie zu demokratisieren. Davon können alle profitieren."Chevron investiert in TAE über seinen auf Innovationen im Energiebereich ausgerichteten Technology Ventures-Fonds. "TAE und die Fusionstechnologie allgemein haben mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix das Potenzial, sich als skalierbare kohlenstofffreie Energiequelle und entscheidender Faktor für die Netzstabilität zu etablieren", sagt Jim Gable, Vice President für Innovation und President von Chevron Technology Ventures.Jay Willoughby, Chief Investment Officer bei TIFF Investment Management, führt an, dass "sich nur selten Gelegenheiten ergeben, besonders begabte Teams zu unterstützen, die die Welt verändern können. TAE hat bei der Entwicklung sicherer, sauberer und rentabler Fusionsenergie bereits eine herausragende Entwicklung hingelegt und erzielt auch weiterhin Fortschritte, auf die wir alle angewiesen sind."DAS BESONDERE AN TAETAE zeichnet sich gegenüber anderen Fusionsprojekten durch seine moderne proprietäre strahlengetriebene feldumgekehrte Konfiguration aus, die Plasmaphysik und Beschleunigerphysik kombiniert. Sie wurde für die Netzintegration mit Wasserstoff-Bor (auch Proton-Bor oder p-B11 genannt) entwickelt, dem bevorzugten Energieträger bei TAE.TAE setzt auf nicht radioaktives Wasserstoff-Bor, da es mit einem weltweiten Vorrat von über 100.000 Jahren in großer Menge verfügbar und zudem der sauberste, sicherste und rentabelste Brennstoffzyklus ist. Ausserdem bringt Wasserstoff-Bor keine geopolitischen Komplikationen oder Verbreitungsrisiken mit sich. Das Unternehmen arbeitet seit seiner Gründung 1998 an der Bereitstellung einer umweltfreundlichen Wasserstoff-Bor-Fusion zu wettbewerbsfähigen Kosten. Nach der erfolgreichen Finanzierungsrunde und aufgrund kontinuierlicher wissenschaftlicher Fortschritte steht TAE kurz davor, dieses Ziel zu erreichen. (Weitere Informationen unterwww.tae.com/history.)"Mit dem erfolgreichen Training von Normans modernem Steuerungssystem in Kombination mit der firmeneigenen Energiemanagementtechnologie und der umfassenden Optimierung unserer Algorithmen für maschinelles Lernen könnten wir die Steuerung für einen bisher unerreichten Grad an integrierter Komplexität erfolgreich erweitern", erläutert Binderbauer. "Unsere langjährige Erfahrung in der Fusion und die grundlegenden Fortschritte bei der Konstruktion und der Steuerung machen sich umfassend bezahlt. Wir schreiten immer weiter voran, eine unerschöpfliche, saubere Energiequelle bereitzustellen, die die menschliche Erfahrung transformiert und nachfolgende Generationen versorgt."Über TAE TechnologiesTAE Technologies (gesprochen: T-A-E) wurde 1998 mit dem Ziel gegründet, marktfähige Fusionsenergie mit ultrasauberem Umweltprofil zu entwickeln. Die bahnbrechende Arbeit des Unternehmens dreht sich um die schnellste, praxistauglichste und wirtschaftlich attraktivste Lösung für die Einspeisung großer Mengen sauberer Energie ins Netz. TAE hält weltweit 1800 angemeldete Patente, von denen 1100 genehmigt wurden. Das bisher eingeworbene Privatkapital beträgt 1,2 Mrd. USD. Fünf Generationen an Ausrüstung im National-Laboratory-Maßstab wurden bereits entwickelt, zwei Generationen befinden sich in der Entwicklung.TAE besteht aus einem erfahrenen Team von über 400 Mitarbeitenden, die alles daran setzen, dass TAE bald eine alles verändernde Energiequelle bereitstellen kann, die die Erde auf Tausende Jahre versorgen kann.Die bahnbrechenden Technologien des Unternehmens haben ein solides Portfolio wirtschaftlich tragfähiger Innovationen auf verwandten Märkten ergeben, darunter Energiemanagement, Energiespeicherung, Übertragung, Elektromobilität, Biowissenschaften und weitere Bereiche. TAE mit Sitz in Kalifornien unterhält internationale Niederlassungen im Vereinigten Königreich und der Schweiz. TAE ist von Haus aus multidisziplinär und missionsorientiert angelegt und nutzt seine firmeneigenen wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen als Beitrag zu einer glänzenden Zukunft. 