Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Die neuesten Inflationszahlen aus den USA kamen am vergangenen Mittwoch mit einem Anstieg um 9,1% zum Vorjahr viel heißer rein, als es der Markt erwartet hatte, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Der Konsens habe bei 8,8% für den Juni gelegen, nachdem die Preise im Mai zum Vorjahr noch um 8,6% gestiegen seien. Auch die Kerninflationsrate, ex Energie und Lebensmittel, habe mit einem Anstieg von 5,9% zum Vorjahr und 0,7% zum Vormonat über der Markterwartung gelegen. Der Goldpreis habe auf diese hohe Inflation reflexartig wieder mit einem Einbruch um 25 US-Dollar auf 1.707 US-Dollar reagiert, da mit den neuesten Zahlen ein Zinsschritt von 100 Basispunkten beim nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank wahrscheinlicher geworden sei. ...

