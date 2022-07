Die EnBW hat mit dem Bau ihres sechsten Schnellladeparks in Bayern begonnen. Dieser entsteht in Wernberg-Köblitz, unweit des Autobahnkreuzes der A6/A93 und der B14. Zudem ist die "Mobility+"-App jetzt mit Apple CarPlay kompatibel. Zunächst aber in die Oberpfalz: Der neue Ladepark - nach Unterhaching, Erkheim, Erlangen und Wörth an der Donau sowie dem im Bau befindlichen Ladepark in Dorfen im Landkreis ...

