NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Übernahme der italienischen LPE durch ASM International ändere nichts an ihrem Ausblick für Aixtron, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. LPE wie auch Aixtron seien in der Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Siliciumcarbid-Halbleitern (SiC) aktiv. Zwar könnten die entsprechenden SiC-Anlagen von LPE höhere Renditen abwerfen, dem stünden aber produktivere Fertigungsanlagen von Aixtron gegenüber./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 07:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 08:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6

AIXTRON SE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de