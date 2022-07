DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. Juli (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis, Lippstadt *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q, Veldhoven 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q, Göteborg *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+33,9% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/+33,6% gg Vj *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Juni *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+9,3% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+9,1% gg Vj *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 2Q 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1H, Mettlach 10:00 DE/DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Jahres-PK (virtuell) *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Mai 10:30 DE/DIHK-Hauptgeschäftsführer Dercks, PK zum Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Grüne Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 2Q, Espoo *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -24,5 zuvor: -23,6 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:05 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 2Q, Provo/Utah *** 22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q, Pittsburgh *** 22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago - EU/Kommission, wöchentliche Sitzung, u.a. Vorstellung eines Energie-Notfallplans für den Winter; ca 12:00 PK, Brüssel - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

