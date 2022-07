Die US-Berichtssaison hat begonnen mit nicht nur erfreulichen Ergebnissen. Warburg-Chefvolkswirt Carsten Klude warnt bei w:o-TV, dass in Sachen Realwirtschaft "noch was kommen könnte". Was heißt das jetzt für Anleger?

"Man sollte noch etwas Geduld haben, bis wir den endgültigen Boden an den Aktienmärkten gefunden haben", so Warburg-Chefvolkswirt Carsten Klude im Gespräch mit Martin Kerscher von w:o TV. Denn die US-Wirtschaft drohe sich einzutrüben. Mehr erfahren Sie im Video!



Video: Martin Kerscher, Text: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US78378X1072,2455711